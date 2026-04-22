Эффект юга

Москва, Грозный и Сочи возглавили рейтинг российских городов по качеству жизни по итогам первого квартала 2026 года, а Новороссийск закрепился в первой десятке. Такие данные приводятся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ под руководством заместителя научного руководителя Александра Шатилова. Эксперты расходятся во мнении относительно устойчивости этих результатов, указывая на то, что субъективное восприятие комфорта южанами порой опережает темпы решения инфраструктурных проблем.

Новороссийск вошел в топ-10 российских городов по качеству жизни по итогам первого квартала 2026 года. Возглавили рейтинг Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ, свидетельствуют данные исследования Финансового университета при правительстве РФ под руководством заместителя научного руководителя Александра Шатилова.

В первую десятку также попали Калининград, Екатеринбург, Калуга и Вологда. Самыми доступными по ценам на жилье городами были названы Оренбург, Хабаровск и Мурманск. Лучшие экологические показатели зафиксированы в Грозном, Владикавкаве и Новороссийске. Наиболее высокий уровень субъективной оценки материального благополучия отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Рейтинг составлен на основе мониторинга ряда показателей. Среди них — уровень потребительской активности, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания, экологическая обстановка, развитие образовательной инфраструктуры и доступ к культурным ценностям. Также учитывались состояние дорожной сети, работа коммунальных служб и органов власти, уровень благоустройства, распространенность деструктивного поведения и уровень общественной конфликтности.

Ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов полагает, что высокие позиции южных городов в свежем рейтинге являются результатом долгосрочных процессов, а не случайным всплеском. По его словам, методология исследования позволяет увидеть объемную картину жизни, которая не ограничивается только уровнем доходов населения.

«Результаты мониторинга Финансового университета по итогам первого квартала 2026 года отражают закономерности, которые складывались не один год. Сочи выигрывает за счет сочетания развитой инфраструктуры, активной потребительской среды, климата и последовательных вложений в городское благоустройство. Результат воспроизводится стабильно, что свидетельствует об устойчивом фундаменте, а не о разовом эффекте. Новороссийск в тройке лидеров по экологическим показателям действительно выглядит неожиданно для портового промышленного города. Здесь важно понимать природу данных: речь идет об оценках самих горожан»,— пояснил эксперт.

Господин Климов подчеркивает, что для Новороссийска крайне важна именно субъективная удовлетворенность жителей, которая зачастую важнее сухих цифр мониторинга. В будущем обоим южным городам придется сосредоточиться на адресном решении проблем: транспортная нагрузка в Сочи и промышленное давление в Новороссийске.

Только планомерная конвертация географических преимуществ в качество жизни позволит кубанским городам не потерять текущие позиции.

Председатель совета директоров корпорации недвижимости «Асториус» Екатерина Авдеева связывает попадание Сочи и Новороссийска в топ-10 городов России с системной реализацией инфраструктурных проектов и запросом россиян на комфортную среду. Она отмечает, что современная методология оценки качества жизни придает особый вес материальному благополучию и экологии, что делает успех южных агломераций закономерным. Динамика цен на жилье в этих локациях служит косвенным подтверждением их высокой востребованности.

«Включение Сочи и Новороссийска в топ российских городов по качеству жизни — не случайность. Это закономерный итог системной работы, который подтверждают и объективные показатели, и оценки самих жителей. Новороссийск возглавил ценовой рост в регионе: средняя квартира за год подорожала на 23,5%, до 13,9 млн руб, а квадратный метр на вторичном рынке перешагнул порог в 165 тыс. руб. Сочи, напротив, оказался в фазе коррекции. Средний лот на вторичном рынке снизился с 14,4 до 13,6 млн руб. за год. Но это не потеря привлекательности, а переход к зрелой стабилизации — раньше цены отошли от платежеспособности местных жителей и теперь возвращаются к равновесию. Позиции обоих городов остаются прочными»,— заключает госпожа Авдеева.

По оценке эксперта, высокая инвестиционная привлекательность кубанских курортов напрямую коррелирует с качеством управления территорией. В Новороссийске уже идет масштабная модернизация сетей водоснабжения и запуск экологических проектов, что положительно сказывается на настроениях граждан.

В долгосрочной перспективе именно внедрение современных стандартов благоустройства обеспечит дальнейший рост капитализации местной недвижимости.

Директор по развитию финтех-решения «Плати по миру», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Павел Белов указывает на то, что лидерство южных мегаполисов во многом подпитывается их уникальным географическим положением и климатическими условиями. Он считает, что текущие высокие места в рейтингах отражают скорее экономическую активность и объем бюджетных вливаний, чем системное улучшение всех сфер жизни.

«Высокие места Сочи и Новороссийска в рейтингах во многом обусловлены географическим положением: факторами юга, морского побережья и климата. Это повышает привлекательность городов для жизни и инвестиций, но устойчивость такого результата под вопросом. Без развития смежных сфер — здравоохранения, образования, логистики — достигнутый эффект может оказаться временным. Пока это в большей степени преимущество локации, нежели результат системной работы над качеством среды. В Новороссийске ситуация представляется более сложной: статус портового и промышленного центра накладывает объективные ограничения. В целом, экология в обоих городах — это компромисс между природной привлекательностью и реальной нагрузкой на экосистему. Оценивать ситуацию объективно в отрыве от полевых исследований сложно»,— уточнил эксперт.

Павел Белов уверен, что без глубокой модернизации логистики и социальной инфраструктуры эффект «южного рая» может оказаться краткосрочным.

По его мнению, Новороссийску необходимо найти баланс между интересами промышленности и качеством городской среды, а Сочи — справиться с избыточной нагрузкой туристического потока. Только при таком подходе текущее лидерство в рейтингах станет по-настоящему устойчивым.

Нурий Бзасежев