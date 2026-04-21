В Анапе стартовала подготовка к восстановлению пляжей
В Анапе начались подготовительные работы по восстановлению пляжной инфраструктуры в рамках программы берегозащиты и благоустройства прибрежной зоны. В районе центрального пляжа ведутся геодезические работы, на территорию завозятся железобетонные плиты для формирования временной технологической дороги, необходимой для проезда грузовой техники, передает оперштаб Кубани.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Как сообщили в подрядной организации, уже в ближайшее время планируется приступить к отсыпке песка на центральном пляже. Для восстановления береговой линии предусмотрено формирование дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см. По оценке исполнителей, аналогичная технология ранее показала эффективность на тестовом участке в районе села Витязево.
По словам генерального директора ООО «Экопромюг» Инессы Волошко, на первом этапе ведется укладка плит и формирование технологической дороги, которая обеспечит движение самосвалов и поставку материалов на участок работ.
Проект восстановления пляжей разделен на четыре этапа общей протяженностью около 12 км. Первый участок охватывает территорию от центрального пляжа до района «Бимлюк» и составляет 3,5 км.