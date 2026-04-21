ЕС к июню подготовит запрет на въезд участникам военной операции на Украине

Главы МИД стран Евросоюза решили к брюссельскому заседанию Евросовета в июне подготовить запрет на въезд в страны объединения для россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров в Люксембурге.

30 января представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер сообщила, что в ЕС обсуждают запрет на въезд для россиян, которые участвовали в военной операции на Украине. Politico писало, что запрет предложила Эстония. 23 февраля работу над такими мерами подтвердила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

11 марта стало известно, что Литва в сотрудничестве с Эстонией готовит список участвовавших в военных действиях на Украине россиян, которым будет запрещен въезд в эти страны. 13 марта руководители Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции и Румынии в открытом письме призвали Евросоюз запретить участникам боевых действий въезд в Шенгенскую зону.