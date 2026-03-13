Восемь стран ЕС призвали запретить въезд участникам военной операции на Украине

Власти восьми европейских стран призвали Евросоюз запретить въезд в Шенгенскую зону российским гражданам, которые участвовали в военных действиях на Украине. Соответствующее открытое письмо в адрес председателя Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подписали руководители Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции и Румынии, сообщает Politico.

В письме отмечается, что бывшие и действующие российские военнослужащие, «в том числе более 180 тыс. завербованных из тюрем», могут представлять риски для безопасности Евросоюза. Как утверждают авторы обращения, угроза может быть связана с «насильственными преступлениями, организованной преступностью, экстремистскими движениями или враждебной государству деятельностью в более широком контексте гибридных действий России». Подписанты призывают подготовить адресные визовые ограничения и изучить возможность изменить правила ЕС, чтобы позволить вводить скоординированные запреты на въезд.

Письмо датировано 11 марта. Его подписали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск, премьер Латвии Эвика Силиня, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Эстонии Кристен Михал, премьер Финляндии Петтери Орпо, премьер Швеции Ульф Кристерссон и президент Румынии Никушор Дан.

30 января представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер сообщила, что в ЕС обсуждают запрет на въезд для россиян, которые участвовали в военной операции на Украине. Politico писало, что запрет предложила Эстония. 23 февраля работу над такими мерами подтвердила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

11 марта стало известно, что Литва в сотрудничестве с Эстонией готовит список участвовавших в военных действиях на Украине россиян, которым будет запрещен въезд в эти страны. По данным МВД Эстонии на начало марта, власти страны запретили въезд 1,5 тыс. участникам военной операции на Украине.