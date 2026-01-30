Евросоюз подтвердил обсуждение запрета на въезд участникам СВО

В Евросоюзе обсуждают введение запрета на въезд всем россиянам, которые участвовали в военной операции России на Украине. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

По словам госпожи Хиппер, вопрос о введении запрета на въезд в Евросоюз участникам СВО накануне рассматривался на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Его предложила одна из стран ЕС, и он получил поддержку нескольких других государств. ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию»,— сообщила Анита Хиппер. Она отметила, что сейчас говорить о деталях преждевременно.

29 января Politico сообщило, что запретить въезд всем россиянам, участвовавшим в военных действиях на Украине, предложила Эстония. По словам высокопоставленного эстонского дипломата, в России «резко возросло число насильственных преступлений, так как демобилизованные военнослужащие возвращаются с фронта», что вызывает опасения о росте преступности в ЕС в случае прибытия людей с боевым опытом. В Евросоюзе поддерживают стремление Эстонии, однако для многих стран введение подобного запрета будет затруднительным, заявил Politico дипломатический источник.