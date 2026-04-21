В Махачкале 447 человек находятся в ПВР

В Махачкале к настоящему времени в 13 пунктах временного размещения находятся 447 жителей, пострадавших от наводнения. Всего эвакуировано 1,1 тыс. человек, сообщил глава города Джамбулат Салавов.

Затопленными остаются 3,7 тыс. домовладений на 365 улицах города. Серьезные повреждения получила часть городской инженерной инфраструктуры и муниципального хозяйства.

Для оценки ущерба была создали 51 рабочую группу. Уже обследовали 2,5 тыс. домов. Власти перечислили 1,1 тыс. региональных выплат пострадавшим.

Мария Хоперская