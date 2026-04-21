В 2026 году кубанские аграрии планируют закупить более 600 единиц сельхозтехники

По состоянию на апрель 2026 года в сельхозпредприятиях Краснодарского края насчитывается около 30 тыс. тракторов, 7,7 тыс. зерноуборочных комбайнов, порядка 500 кормоуборочных и свеклоуборочных машин, а также значительный парк почвообрабатывающей и посевной техники, включая 8,6 тыс. плугов, 10,4 тыс. культиваторов, 7 тыс. дисковых орудий и более 500 посевных комплексов, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2025 году аграрии региона продолжили обновление машинно-тракторного парка. По данным ведомства, было приобретено 555 тракторов, 87 зерноуборочных и девять кормоуборочных комбайнов, десять свеклоуборочных машин, 333 единицы почвообрабатывающей и посевной техники, 61 единица кормозаготовительного оборудования и 538 единиц прочей техники. Общий объем инвестиций в обновление парка составил 11,3 млрд руб.

В министерстве прогнозируют сохранение сопоставимых темпов обновления техники в 2026 году. Ожидается, что сельхозпредприятия закупят 555 тракторов, около 80 зерноуборочных комбайнов, восемь кормоуборочных машин, а также семь самоходных опрыскивателей.

Вячеслав Рыжков