На стимулирующие выплаты новым специалистам в АПК на Кубани выделят 9,38 млн рублей

В Краснодарском крае в 2025 году реализован ряд мероприятий в рамках регионального проекта «Кадры в АПК», направленного на обеспечение отрасли квалифицированными специалистами, сообщили «Ъ-Кубань» в минсельхозе Краснодарского края.

По данным министерства, 28 специалистов, задействованных в ключевых проектах агропромышленного комплекса, получили стимулирующие выплаты в размере от 14 тыс. до 40 тыс. руб. ежемесячно в течение семи месяцев. Кроме того, для научного сотрудника КубГАУ имени И.Т. Трубилина было приобретено жилье в Краснодаре.

Отдельное направление связано с развитием профильного образования. В регионе оснащены три агротехнологических класса за счет бюджетных средств — в Усть-Лабинском и Тимашевском районах, а также один класс без привлечения бюджетного финансирования в Брюховецком районе. В учебные заведения поставлено 353 единицы оборудования, в агротехклассах обучаются 346 школьников.

На 2026 год запланировано продолжение программы. Предполагается привлечение 28 специалистов с общим объемом стимулирующих выплат 9,38 млн руб. в рамках шести ключевых проектов АПК. Также предусмотрена модернизация агротехнологических классов: в пяти муниципалитетах планируется обновление шести таких классов на сумму 24,9 млн руб.

Вячеслав Рыжков