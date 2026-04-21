На Кубани спрос на короткие полиса ОСАГО вырос в 7 раз

В Краснодарском крае в начале 2026 года зафиксирован резкий рост спроса на краткосрочные полисы ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, которые приводит «Бизнес ФМ Краснодар», в январе–феврале было заключено 258,2 тыс. таких договоров против 36 тыс. годом ранее, что означает увеличение почти в семь раз.

Общий объем заключенных договоров ОСАГО в регионе за тот же период вырос на 67% — с 306,7 тыс. до 512,8 тыс., при этом основной вклад в динамику обеспечили именно полисы с коротким сроком действия.

Участники рынка связывают происходящее с изменением потребительского поведения: автовладельцы все чаще предпочитают оформлять страховку под конкретные поездки вместо приобретения годовых полисов. При этом средняя стоимость стандартного годового ОСАГО, по оценкам экспертов, остается практически неизменной и составляет около 7,2 тыс. руб.

