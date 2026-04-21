В Екатеринбурге 24 апреля пройдет последнее шоу под медиаэкраном на Вайнера

В Екатеринбурге в пятницу, 24 апреля, в 21:00 на улице Вайнера состоится последнее шоу под медиаэкраном, сообщил телеграм-канал «Сима-ленд live». После этого конструкцию планируется демонтировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Приходите вспомнить, улыбнуться, может быть, даже вздохнуть с облегчением… или с легкой грустью. Давайте сделаем этот момент особенным. Пусть последний вечер с медиаэкраном станет теплым, искренним и немного ностальгическим»,— говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что медиаэкран демонтируют в рамках благоустройства улицы Вайнера. В ходе работ с улицы также уберут скульптуры «Продавец-лоточник», «Друзья», стелу к 300-летию Екатеринбурга, навигационные указатели, старые опоры освещения.

Полина Бабинцева