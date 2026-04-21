Т2 запустила продажи смартфонов и SIM-карт в «Почте России»

T2, российский оператор мобильной связи, расширяет партнерство с «Почтой России» и запускает готовые решения для связи — продажи смартфонов по выгодной цене в комплекте с SIM-картой. В ряде регионов Т2 также тестирует формат пакетной продажи SIM-карты и умных часов. Сотрудничество с «Почтой России» охватило более 2,2 тыс. отделений в 60 регионах присутствия оператора, в том числе в сельской местности и малых городах страны.

Фото: нейросеть Nano Banana–2

Т2 реализовывает новый формат пакетных продаж в отделениях «Почты России» — SIM-карты с оплаченным тарифом в комплекте со смартфоном или часами. Готовые решения для связи способствуют цифровизации сел и малых городов страны, позволяют жителям населенных пунктов покупать современные гаджеты по ценам производителя. Сейчас проект охватывает более 2,2 тыс. почтовых отделений в регионах.

Продажа смартфонов и SIM-карт осуществляется через онлайн-витрину в Москве и через операторов в отделениях в столице и регионах. Клиент может совершить покупку в магазине или сделать заказ онлайн и получить устройство в отделении.

Сейчас в «Почте России» для покупателей Т2 действуют следующие предложения:

телефон BQ плюс тариф «Социальный» на месяц — за 790 рублей (60 регионов страны);

смартфон Redmi A5 плюс тариф «Мой онлайн» на три месяца — за 7100 рублей (Кемерово, Иркутск, Улан-Удэ);

часы Aimoto плюс тариф «Интернет для вещей» на год — за 1790 рублей (Тверь, Кемерово, Иркутск и Улан-Удэ).

Для Т2 сотрудничество с «Почтой России» обеспечивает доступ к уникальному покрытию — селам и малым городам, где зачастую нет салонов связи и больших ретейлеров. Такой канал продаж гарантирует Т2 доступ к высокому ежедневному трафику и труднодоступным местам страны.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2: «В отделениях "Почты России" высокий ежедневный трафик. Для многих жителей села, в том числе для старшего поколения, поход на почту — привычный сценарий, покупки в отделениях воспринимаются комфортнее, чем в торговом центре или онлайн-магазине. В ряде населенных пунктов отделение почты — единственное место, где можно не только отправить посылку, но и оплатить услуги, получить пенсию и купить базовые товары. Проект по пакетным продажам мы оцениваем как успешный. В планах — масштабировать решение на большее количество отделений партнера».

Антон Нечаев, директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России»: «Наш проект позволяет клиентам приобретать качественные мобильные устройства и подключаться к услугам связи прямо в почтовых отделениях. В ближайших планах — расширить его географию, обеспечивая таким образом равный доступ к современным технологиям и коммуникациям каждому жителю нашей страны, даже там, где нет магазинов электроники и салонов сотовой связи».

