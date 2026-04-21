Бывшего руководителя жилинспекции Дагестана арестовали по делу о злоупотреблении

В Махачкале суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Государственной жилищной инспекции Дагестана Сергею Касьянову. Он отправлен под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики, с соответствующим ходатайством в суд обратилось следствие. Советский районный суд Махачкалы его удовлетворил, определив меру пресечения до 15 июня 2026 года.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, с октября 2024 года по март 2025 года обвиняемый давал подчиненному незаконные указания оформлять и подписывать подложные документы о списании имущества, находившегося на балансе ведомства.

В результате, как считают следователи, был причинен материальный ущерб на сумму более 700 тыс. руб.

Валерий Климов