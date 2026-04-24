В Сочи прошел Международный фестиваль «Сочинская весна»

Фестиваль собрал лидеров общественного мнения из числа руководителей региональных отделений и Клубов женщин

В городе-курорте Сочи 14–16 апреля 2026 состоялся IV Международный фестиваль женского социального творчества, креативных индустрий и семейных ценностей «Сочинская весна», при поддержке Администрации Краснодарского края, Законодательного собрания Краснодарского края, Городского собрания Сочи, Администрации города Сочи.

Официальным партнером Фестиваля IV год выступает Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», особая благодарность Ирине Анатольевне Павловой — Советнику по взаимодействию с крупным бизнесом фонда.

«Международный фестиваль "Сочинская весна" проходит в юбилейный год для нашей Организации. 85 лет назад был создан Антифашистский комитет советских женщин. Являясь историческим преемником этого Комитета, мы сегодня своими действиями, своим участием, своей поддержкой защитников нашего Отечества подтверждаем слова легендарной летчицы, Героя Советского Союза Валентины Степановны Гризодубовой: "В единстве наша сила!"» — заявила Президент Союза Женщин России Екатерина Филипповна Лахова.

Фестиваль собрал более пятисот участников из более 40 регионов России, а также представителей Абхазии, Белоруссии и стран Африки. В десяти образовательных площадках, мастер-классах и тренингах выступили 15, а в тематических треках основного фестивального дня более 35 спикеров — профессионалов из числа ученых, политиков, общественных деятелей, представителей благотворительных фондов, духовенства, культуры, бизнеса. «Сочинская весна» стала местом рождения идей для перспективного межрегионального и международного сотрудничества, площадкой для диалога, обмена опытом и вдохновения.

С первой минуты интерес гостей захватила выставка «Вместе сможем», Акция «Письмо солдату», где каждый мог написать слова поддержки защитникам Отечества, творческая мастерская по изготовлению тафтингового ковра «Имя ей — Женщина», красочные фотозоны, биржа контактов, сувениры и приятные сюрпризы от организаторов и партнеров Фестиваля. А содержательная дискуссия фестивального дня стала глубоким погружением в задачи, которые предстоит решать лидерам общественного мнения, женского и предпринимательского сообществ вместе с государством и гражданским обществом.

Участники и гости Фестиваля с радостью встретили приветственное послание директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марии Владимировны Захаровой, в котором прозвучали такие слова: «Это настоящий праздник силы и созидательной энергии женщин. Фестиваль объединяет представителей разных культур, конфессий, традиций. Здесь единство — это наша реальность и сила сегодня. Женская солидарность не имеет границ».

Председатель Союза Женщин России Мария Эдуардовна Ситтель приняла активное участие на многих дискуссионных площадках Фестиваля, отметив: «Не перестаю удивляться глубине женской души и открытости сердечной. Женщина — созидательница, у женщины группа крови миротворца. Женщина интегратор по природе, она не может просто так сидеть без дела. То, что происходит на "Сочинской весне",— это нужно женщине, чтобы попасть в свою среду, обменяться проектами, сверить часы, вернуться к себе самой и с новой силой и энтузиазмом заниматься своим делом. Фестиваль — это море женских улыбок и тепла».

И, конечно же, «Сочинская весна» — 2026 порадовала общением с почетными гостями Фестиваля: Каринэ Геворгян — Амбассадор СЖР, политолог, востоковед, эксперт популярных телепередач; Анетта Орлова — психолог, медиа-эксперт, писатель; Эйми Тчиболла Лубеш — профессор, основатель ООН Киншаса, Международный проект «Рос-Аф-молодежь» и другие.

Команда Оргкомитета Фестиваля
Творческий вечер Дружбы на Фестивале
Представители духовенства города Сочи
Гости Фестиваля из стран Африки
Деловая программа Фестиваля
Высадка аллеи им. В. С. Гризодубовой — лётчицы, героя Советского Союза в парке «Дендрарий»
Международный круглый стол в Городском собрании Сочи
Творческие коллективы

В третий день Фестиваля в Городском собрании Сочи состоялся Международный круглый стол «Партнерство и содружество без границ», в котором приняли участие более 80 человек, который стал конструктивной площадкой для разработки новых межрегиональных и межстрановых проектных идей.

Особое настроение «Сочинской весне» придали показ коллекции женской одежды, творческие коллективы, ансамбли, исполнения авторских песен. Участники Ярмарки умельцев из разных регионов России представили свои уникальные изделия в парке «Ривьера». Состоялась высадка в парке «Дендрарий» аллеи им. В.С. Гризодубовой — легендарной женщины-летчицы, которая сыграла ключевую роль в создании в 1941 году Антифашистского комитета советских женщин.

Сложно коротко рассказать о прошедшем событии, ставшем не только наполненным глубоким содержанием женским форумом, но и источником вдохновения, радости созидания, счастья от практически круглосуточного общения! Фотографии и видеосюжеты Фестиваля останутся в памяти участников добрыми и теплыми воспоминаниями «Сочинской весны». Скажем одно: Фестиваль открыл реальные возможности для успешного выполнения «далеко идущих планов», дал основу для построения социального партнерства, вдохновил на решение задач. А главное, в очередной раз доказал приверженность девизу Союза женщин России «Наша сила — в единстве! Наше богатство — в многообразии!».

Деловой заряд и позитивное настроение, с которым уезжают участники Фестиваля домой — это залог успешной женщины и надежды на скорую встречу на «Сочинской весне» в 2027 году, который станет юбилейным.