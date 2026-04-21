ХК «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Максимом Денежкиным

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новое одностороннее соглашение с 25-летним форвардом Максимом Денежкиным, сообщили в пресс-службе клуба. Контракт рассчитан до 31 мая 2028 года.

Максим Денежкин

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист» Максим Денежкин

Максим Денежкин выступает в системе екатеринбургского клуба с 2022 года. За это время он провел в КХЛ 144 игры, набрав 56 очков (30 голов + 26 передач). Прошедший сезон стал для него самым успешным в карьере: в 60 матчах он забросил 18 шайб и отдал 13 результативных передач, завершив чемпионат с показателем полезности +9. По итогам сезона нападающий занял второе место в списке лучших снайперов команды. В 2023 году вместе с «Автомобилистом» он завоевал бронзовые медали чемпионата, а в феврале 2026 года впервые принял участие в Матче звезд КХЛ.

«Екатеринбург стал для меня вторым домом, а болельщики – невероятной поддержкой! В „Автомобилисте“ созданы все условия для профессионального роста, очень рад, что продолжу представлять цвета этого клуба»,— отметил хоккеист.

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2025/26 «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф екатеринбургский клуб проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (4-2).

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» и 32-летний американский нападающий Рид Буше расторгли контракт.

Полина Бабинцева