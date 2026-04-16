Американский нападающий Рид Буше расторг контракт с ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» и 32-летний американский нападающий Рид Буше расторгли контракт, сообщили на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соглашение расторгнуто по инициативе игрока. Отмечается, что права на игрока закреплены за клубом.
В сезоне 2025/2026 Рид Буше провел за «Автомобилист» 43 матча, в которых набрал 42 очка, забросив 17 шайб и отдав 25 результативных передач. По данным «Спорт-Экспресс», Рид Буше был самым высокооплачиваемым хоккеистом екатеринбургского клуба с зарплатой в 90 млн руб. в год.
В начале февраля он по семейным причинам пропустил выездной матч против «Авангарда». Предполагалось, что он присоединится к партнерам по команде к следующей выездной игре, однако форвард так и не вернулся в расположение клуба.
Всего в рамках КХЛ нападающий сыграл 380 матчей и записал на свой счет 350 очков (187 голов и 163 передачи). Ранее Рид Буше выступал за «Авангард», «Локомотив», а также клубы НХЛ — «Ванкувер Кэнакс», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Джерси Девилз». В составе омского «Авангарда» Буше стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.
Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2025/26 «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф екатеринбургский клуб проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (4-2).
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» продлил контракт с 31-летним голкипером Евгением Аликиным. Новое соглашение рассчитано на два сезона — до 31 мая 2028 года.