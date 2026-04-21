И.о. замглавы Ростова по соцвопросам стал Андрей Косенко

Исполняющим обязанности заместителя главы Ростова-на-Дону по социальным вопросам стал Андрей Косенко. Об этом свидетельствуют данные на сайте администрации города.

Фото: Telegram-канал Андрея Косенко

Заместитель главы по социальным вопросам Виктория Чернышова официально покинула должность. Причиной стало назначение на новую должность.

Андрей Косенко начал свою деятельность в городской администрации с января 2026 года. Ранее он несколько занимал должность главы администрации Железнодорожного района.

