И.о. замглавы Ростова по соцвопросам стал Андрей Косенко
Исполняющим обязанности заместителя главы Ростова-на-Дону по социальным вопросам стал Андрей Косенко. Об этом свидетельствуют данные на сайте администрации города.
Фото: Telegram-канал Андрея Косенко
Заместитель главы по социальным вопросам Виктория Чернышова официально покинула должность. Причиной стало назначение на новую должность.
Андрей Косенко начал свою деятельность в городской администрации с января 2026 года. Ранее он несколько занимал должность главы администрации Железнодорожного района.