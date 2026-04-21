Директор «Киона» рассказал о подорожании контента на 20-30% за год

По оценке директора контентного кластера «Киона» Алексея Иванова, за последний год стоимость контента выросла на 20-30%. В разговоре с «Ъ» он отметил, что не видит предпосылок к замедлению ее роста.

Для привлечения одного пользователя сейчас требуется несколько сотен рублей, рассказал господин Иванов. По его словам, для компании сейчас актуальны риски, связанные с регулированием в законодательстве. «Иногда требуется корректировать подходы и процессы, но для нас важно делать это максимально бережно по отношению к пользователю. У нас уже есть опыт, когда мы заранее договаривались с регулятором по поводу каких-то совместных шагов»,— рассказал глава «Киона».

Ситуация, в которой мы сейчас находимся, «требует от всех игроков поиска новых точек роста», уточнил Алексей Иванов. Старые механизмы пока еще будут работать в этом году, но в 2027-м «они гарантированно перестанут действовать, поэтому выиграет тот, кто найдет новые точки развития», пояснил он.

