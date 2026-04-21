Житель Туапсе осужден на два года за призывы к насилию в соцсетях

Краснодарский краевой суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Александра Максименко из Туапсе. Ранее Туапсинский городской суд признал его виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Следствие и суд установили, что подсудимый разместил в социальной сети комментарий, который содержал «высказывание, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения, не принадлежащих к белой расе, в том числе представителей народов Кавказа и Средней Азии».

С учетом рецидива преступления Максименко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, в течение трех лет.

Краснодарский краевой суд оставил приговор первой инстанции без изменений. Решение вступило в законную силу.

Алина Зорина