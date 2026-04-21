Первый энергоблок Курской АЭС-2 готов к эксплуатации

Пусконаладочные работы на энергоблоке №1 Курской АЭС-2 завершены. Объект готов к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщили в госкорпорации «Росатом».

Возведение первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Возведение первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2

О начале опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №1 Курской АЭС-2 стало известно в январе. В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что промышленная работа объекта начнется в 2026 году. С 1 января объект выработал свыше 1 млрд кВтч электроэнергии с учетом постепенного увеличения мощности.

Планы по вводу первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2 в эксплуатацию до 2027 года были озвучены первым вице-премьером России Александром Новаком в сентябре 2025-го. В конце января 2026 года губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале возведения третьего энергоблока станции.

Курская АЭС-2 возводится как станция замещения выводимых из эксплуатации мощностей действующей Курской АЭС. Проектом предусмотрено сооружение четырех энергоблоков с реакторными установками российского образца В-510. Строительные работы на площадке стартовали в апреле 2018 года. Суммарная мощность двух первых блоков составит 2 510 МВт.

О старте возведения Курской АЭС-2 читайте в материале «Ъ-Черноземье» «ТОИ еще будет»

