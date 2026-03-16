Промышленная работа первого энергоблока Курской АЭС-2 начнется в 2026 году

Начать промышленную эксплуатацию первого энергоблока Курской АЭС-2, вышедшего на 100%-ную мощность на прошлой неделе, планируется уже в этом году. Об этом сообщили представители атомной станции.

О начале опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока Курской АЭС-2 стало известно 1 января. С того момента объект выработал 570 млн кВтч электроэнергии с учетом постепенного увеличения мощности.

«На стопроцентной мощности мы еще раз исследуем нейтронно-физические характеристики активной зоны, изучим поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполним испытания систем внутриреакторного контроля, опробуем режим полного обесточивания блока, проверим эффективность биологической защиты, а также радиационную обстановку на АЭС»,— сообщил директор Курской АЭС Александр Увакин.

В сентябре 2025 года первый вице-премьер России Александр Новак заявил о планах запустить первый и второй энергоблоки станции до 2027 года. В конце января 2026-го курский губернатор Александр Хинштейн сообщил о старте строительства третьего энергоблока.

Курская АЭС-2 является станцией замещения выводимых из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками В-510. Работы на площадке начались в апреле 2018 года, суммарная мощность двух первых блоков составит 2 510 МВт.

О начале строительства Курской АЭС-2 читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова