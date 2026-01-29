На Курской АЭС-2 начали строить третий энергоблок

На Курской атомной электростанции (АЭС-2) началось строительство третьего энергоблока. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вместе с сотрудниками станции накануне физпуска первого энергоблока АЭС-2 дали старт заливке фундаментной плиты энергоблока № 3»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале. Он уточнил, что площадь фундаментной плиты составляет 5,3 тыс. кв. м. После заливки бетонной площадки можно будет возводить здания, проводить тепломонтажные работы и работы по монтажу оборудования.

Губернатор отметил, что строящиеся энергоблоки (ВВЭР-ТОИ) «первые в своем роде». По словам губернатора, реакторы нового энергоблока будут большей мощности и с более долгим сроком эксплуатации.

Строительство станции замещения Курской АЭС-2 началось в 2018 году. Подготовительные работы на площадке, включая разработку котлована, велись с июня 2014 года. Пусковые операции на первом блоке Курской АЭС-2 прошли в конце декабря прошлого года.