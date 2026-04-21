Выручка оператора крематория под Ростовом превысила 150 млн рублей

Доходы компании, управляющей ростовским крематорием, за три года выросли кратно. Об этом говорится в бухгалетрской отчетности, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс», с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выручка ООО «Ростовская национальная мемориальная организация» (РНМО) увеличилась с 548 тыс. рублей в 2022 году до 152,4 млн рублей в 2025 году — более чем в 220 раз.

Компания была зарегистрирована в мае 2022 года и работает в сфере ритуальных услуг. В первый, неполный год ее выручка составила 548 тыс. рублей, однако уже в 2023 году показатель вырос до 51,4 млн рублей, в 2024 году — до 81,1 млн рублей, а в 2025 году достиг 152,4 млн рублей.

Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 43,38 млн рублей, а чистые активы — 54,9 млн рублей. Таким образом, компания не только нарастила обороты, но и значительно улучшила финансовый результат.

Основной доход формируется за счет профильной деятельности — организации похорон и сопутствующих услуг. При этом показатели рентабельности заметно выросли: бизнес перешел от убытка в 2022 году к устойчивой прибыли уже с 2023 года.

Финансовый рост сопровождается увеличением активов — с 2,6 млн рублей до 57,4 млн рублей. Значительную долю занимают оборотные средства, а дебиторская задолженность к 2025 году достигла 22,1 млн рублей, что отражает рост объема оказанных услуг. Долговая нагрузка остается умеренной: кредиторская задолженность составляет около 2,5 млн рублей.

ООО «РНМО» зарегистрировано в Мясниковском районе Ростовской области. В числе владельцев — Денис Костылев (25,1%), Виктор Шкуренко (25%), Сергей Захаренко (около 25%), а также Илья Коновалов, который является генеральным директором, и другие совладельцы.

При этом в профиле компании отмечены факторы, требующие внимания: предприятие относится к категории микробизнеса, а один из совладельцев — Виктор Шкуренко — связан с компаниями, ранее включенными в реестр недобросовестных поставщиков.

Валерий Климов