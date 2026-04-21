Почти 14 тысяч жителей Ставрополья рискуют остаться без газа из-за долгов

В Ставропольском крае почти 14 тыс. абонентов получили уведомления о необходимости погасить задолженность за газ, чтобы избежать отключения. Об этом сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

С начала 2026 года предупреждения направлены более чем 13,5 тыс. потребителей. После завершения отопительного сезона поставщик планирует приступить к ограничениям подачи газа должникам.

«Согласно законодательству, если оплата не поступает в течение двух месяцев, подача газа может быть приостановлена, а задолженность взыскана в судебном порядке. После получения уведомления у абонентов есть 20 дней на погашение долга», - уточнили в компании.

При этом проблема носит системный характер. По данным компании, на середину 2025 года просроченная задолженность жителей Ставропольского края достигала около 1,4 млрд рублей, а в Ставрополе превышала 100 млн рублей.

В 2025 году поставщик усилил работу с должниками: только за первое полугодие было взыскано около 1,8 млрд рублей, а в суды направлены иски почти на 2,7 млрд рублей.

В компании уточняют, что для восстановления газоснабжения необходимо полностью оплатить долг, а также компенсировать расходы на отключение и повторное подключение.

