Жителя Ростовской области будут судить за использование рабского труда

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела об использовании рабского труда. Как сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области, перед судом предстанет 46-летний житель Азова.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый организовал незаконное использование труда шести человек на территории Аксайского района. Потерпевших удерживали под угрозами физической расправы и уничтожения документов, принуждая к тяжелым сельскохозяйственным работам.

Люди занимались прополкой и сбором урожая без какой-либо оплаты. Они проживали в неприспособленных вагончиках без санитарно-бытовых условий, что было зафиксировано в ходе обысков. В рамках расследования проведен комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

