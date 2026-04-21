Зарплаты рабочих на Ставрополье выросли до 315 тыс. рублей – лидируют сварщики

На рынке труда Ставропольского края отмечен умеренный общий рост зарплат при резком увеличении доходов в отдельных профессиях. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщила старший менеджер по связям с общественностью hh.ru в ЮФО, СКФО и ЦФО Анастасия Шумова.

В первом квартале 2026 года медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 64,1 тыс. рублей, увеличившись на 6% (3,9 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной рост пришелся на рабочие специальности. Лидером стали сварщики — их доходы выросли на 197,5 тыс. рублей и достигли 315 тыс. (+168%). Значительное увеличение также зафиксировано у маляров и штукатуров (+79 тыс., до 139 тыс.), курьеров (+69,7 тыс., до 189,6 тыс.), а также токарей и фрезеровщиков (+62,5 тыс., до 127,5 тыс.). Среди других профессий заметный прирост показали агенты по недвижимости (+30 тыс.), медицинские представители (+25 тыс.), инженеры ПНР (+24 тыс.), ветеринары и менеджеры по работе с партнерами (по +20 тыс.), агрономы (+18,1 тыс.).

Как отмечают в hh.ru, наиболее выраженный рост зарплат наблюдается у «синих воротничков», что связано с высоким спросом на такие кадры и их дефицитом. При этом сварщики показали максимальный рост как в абсолютном, так и в процентном выражении.

В отраслевом разрезе динамика менее резкая. Быстрее всего увеличились зарплаты административного персонала — на 32% (до 65,4 тыс. рублей). Также рост отмечен в сфере управления персоналом (+20%), а в сегментах домашнего персонала, продаж и юриспруденции — на уровне 14%. В маркетинге, медицине и фармацевтике прибавка составила около 13%, в индустрии красоты и фитнеса — 11%, в закупках — также 11%.

В абсолютных значениях лидирует административный персонал (+15,7 тыс. рублей). Самые высокие медианные зарплаты сохраняются у топ-менеджеров (113,6 тыс. рублей), а самые низкие — в сфере науки и образования (46,5 тыс.).

По мнению экспертов hh.ru, рынок труда региона демонстрирует структурный перекос: при умеренном росте средней зарплаты быстрее всего увеличиваются доходы рабочих специалистов, что указывает на сохраняющийся дефицит кадров в производственных и строительных сферах.

Роман Лаврухин