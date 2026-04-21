МЧС: паводковая ситуация на Северном Кавказе постепенно приходит в норму

Паводковая ситуация на Северном Кавказе постепенно приходит в норму. Как сообщили в МЧС России, в Чеченской Республике вода уже полностью сошла — подтопленных домов и участков не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Республике Дагестан последствия стихии все еще сохраняются: в двух муниципалитетах подтоплены 49 жилых домов, 52 приусадебных участка и три участка автодорог. Ведутся работы по восстановлению газоснабжения.

Часть жителей временно размещена в пунктах размещения — в 15 ПВР находятся 546 человек, включая 169 детей. Специалисты экстренных служб оказывают пострадавшим психологическую помощь.

Для координации действий продолжает работу межведомственный оперативный штаб. Основные усилия сосредоточены на ликвидации последствий, восстановлении инфраструктуры и оформлении выплат гражданам, признанным пострадавшими.

Сотрудники МЧС России и силы РСЧС занимаются откачкой воды, дезинфекцией объектов и расчисткой территорий. Также организовано взаимодействие с Роспотребнадзором, все службы продолжают работать в усиленном режиме.

Всего к ликвидации последствий привлечены более 2,4 тыс. человек и свыше 560 единиц техники, включая авиацию.

Сильные дожди в конце марта — начале апреля привели к масштабным подтоплениям в Чеченской Республике и Дагестане, вызвав перебои с энергоснабжением, сходы селей и повреждение инфраструктуры. Ситуация была классифицирована как чрезвычайная федерального уровня.

Валерий Климов