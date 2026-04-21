Свердловский минздрав: вакцину против энцефалита больше не продают в аптеках

В Свердловской области больше невозможно купить вакцины против клещевого энцефалита и других инфекций в аптеках — согласно изменению регламента о реализации вакцин, поставить прививку теперь можно только в больницах. Об этом сообщил региональный минздрав со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога ведомства Александра Харитонова.

Изменения в регламенте связаны с тем, что вакцина именно от энцефалита выпускается не в индивидуальной упаковке, а по 10 ампул — теперь процедуры закупа и инъекции могут производить только медучреждения, у которых есть на это лицензии. «К сожалению, не все государственные медучреждения смогли оперативно перестроиться на новый порядок. Показательными в этом отношении можно назвать в Екатеринбурге городскую больницу №3 и детскую больницу №11, в области — Серовскую ГБ»,— отметил господин Харитонов.

В рамках первой партии до конца недели в область поступит 70 тыс. доз вакцины для детей, которая была закуплена за счет средств регионального бюджета. Продолжается оформление закупки бесплатной вакцины для жителей старше 60 лет. Бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита детей в возрасте 15 месяцев начнется на следующей неделе.

Первые пострадавшие от укусов клещей в Свердловской области были зарегистрированы в конце марта, первый случай клещевого энцефалита зафиксировали в начале апреля.

