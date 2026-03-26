В Свердловской области зарегистрированы первые пострадавшие от укусов клещей

В Свердловской области зафиксированы первые в этом году случаи присасывания клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, пострадали три человека, в том числе один ребенок.

«Пострадали два екатеринбуржца, посещавшие садово-огородные участки на Шарташе и в Сысертском районе, и один ребенок в Нижнем Тагиле»,— говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили жителям региона о важности принятия мер по профилактике заражения инфекциями, передающимися клещами. Специалисты рекомендуют своевременно вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита, использовать защитную одежду и репелленты при выходе на природу, а также регулярно проводить само- и взаимоосмотры.Особое внимание следует уделять домашним питомцам, которые также могут принести клещей в дом. Кроме того, не рекомендуется приносить в жилые помещения свежесобранные полевые цветы и травы.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области в предстоящем сезоне прогнозируется небольшое снижение численности иксодовых клещей.