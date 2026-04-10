На Урале зафиксировали первый в этом сезоне случай клещевого энцефалита

Первый в этом сезоне случай клещевого энцефалита зарегистрирован в Свердловской области. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Харитонов в эфире программы ОТВ.

По словам эпидемиолога, мужчину укусил клещ на его приусадебном участке. Пострадавший обратился за медицинской помощью и был госпитализирован для диагностики и наблюдения. Его состояние оценивается как стабильное.

Александр Харитонов напомнил, что встретить клеща можно везде. Главной мерой профилактики он назвал вакцинацию.

Ранее сообщалось, что с начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 238 пострадавших от присасывания клещей.

