На Урале зафиксировали первый в этом сезоне случай клещевого энцефалита

Первый в этом сезоне случай клещевого энцефалита зарегистрирован в Свердловской области. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Харитонов в эфире программы ОТВ.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По словам эпидемиолога, мужчину укусил клещ на его приусадебном участке. Пострадавший обратился за медицинской помощью и был госпитализирован для диагностики и наблюдения. Его состояние оценивается как стабильное.

Александр Харитонов напомнил, что встретить клеща можно везде. Главной мерой профилактики он назвал вакцинацию.

Ранее сообщалось, что с начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 238 пострадавших от присасывания клещей.

Полина Бабинцева

