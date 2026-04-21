Суд Ставрополья признал банкротом ООО «Перлит АР»

Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельным ООО «Перлит АР». Соответствующее заявление в суд подало ПАО «Сбербанк России». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Определением суда от 5 ноября 2025 года в отношении компании была введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвердили Олега Шмидта.

3 апреля 2026 года состоялось собрание кредиторов. Участники приняли решение о введении следующей процедуры — конкурсного производства сроком на шесть месяцев — и об обращении в суд с соответствующим ходатайством. За эти решения проголосовало 98,815% от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, чьи требования включены в реестр.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Перлит АР» зарегистрировано в Невинномысске в 2021 году. Компания занимается производством минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий. Учредителем компании является Усик Милитосян. Уставный капитал — 58,5 млн руб.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что восстановление платежеспособности должника в установленные законом сроки невозможно. В отчете временного управляющего указано, что в третью очередь реестра требований кредиторов включены требования на общую сумму 5 945 461,21 рубля. Эта задолженность не исполнена компанией в течение трех месяцев с даты, когда обязательства должны были быть погашены.

Суд установил, что средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и вознаграждения арбитражному управляющему. В связи с принятым решением прекращены полномочия генерального директора «Перлит АР» Арсена Цолаковича Милитосяна. Арбитражным управляющим утвержден Олег Шмидт, которого определило первое собрание кредиторов.

Тат Гаспарян