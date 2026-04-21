Оборот селлеров Ростовской области на Wildberries вырос на 31%

Оборот продавцов из Ростовской области на маркетплейсе Wildberries в первом квартале 2026 года увеличился на 31%. Об этом сообщает издание Эксперт Юг со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries & Russ (RWB).

По данным компании, ростовские селлеры продемонстрировали более высокую динамику по сравнению с соседними регионами: в Краснодарском и Ставропольском краях обороты за тот же период выросли примерно на 10%.

Наиболее популярными категориями у продавцов Дона остаются одежда, товары для красоты, телевизоры и аудиотехника, домашний текстиль и смартфоны. Самый заметный рост показала категория телевизоров и аудиотехники — ее оборот увеличился на 150%.

В Ставропольском крае основной спрос пришелся на одежду, обувь, белье, товары для красоты и продукты, при этом быстрее всего рос сегмент белья (+53%). В Краснодарском крае лидируют одежда, обувь, косметика, продукты питания и посуда, а наибольшую динамику показала обувь (+34%).

Ранее, как отмечает Эксперт Юг, в Ростовской области также выросло количество пунктов выдачи заказов Wildberries — за год их число увеличилось на 24% (по состоянию на начало февраля 2026 года).

Валерий Климов