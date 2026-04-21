Кассационный суд не согласился с условным сроком экс-полицейскому из Новосибирска

Уголовное дело бывшего новосибирского борца с коррупцией Александра Умерова, получившего условный срок за взятки, будет рассмотрено повторно. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по представлению прокуратуры вернул его в Новосибирский областной суд для нового разбирательства. «Суд кассационной инстанции, оценив все материалы дела в совокупности, счел доводы представления заслуживающими внимания и указал, что нижестоящими судами оставлены без внимания обстоятельства совершения преступлений, их характер и степень общественной опасности. При рассмотрении дела в апелляционном порядке допущены существенные нарушения закона, не учтено, что пять совершенных преступлений — особо тяжкие, направлены против государственной власти и интересов госслужбы», — говорится в постановлении.

В августе 2025 года Центральный райсуд Новосибирска назначил Александру Умерову 4,5 года условно и штраф 18 млн руб. за взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление и превышение полномочий (ст. 285 и ст. 286 УК РФ). Прокуратура оспорила приговор, требуя для бывшего полицейского 10 лет колонии и 170-миллионный штраф, но Новосибирский областной суд ей в этом отказал.

Александра Умерова, ранее занимавшего пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Центрального райотдела полиции Новосибирска, задержали в декабре 2022 года. В материалах следствия указывается, что борец с коррупцией покровительствовал теневому игорному бизнесу, получая взятки сразу от нескольких организаторов клубов. Взятками, следует из дела, полицейский делился с начальством и коллегами, общий размер подношений составил свыше 19 млн руб. В июле 2023 года Александр Умеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Илья Николаев