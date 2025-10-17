Новосибирский облсуд отказался ужесточить приговор бывшему борцу с коррупцией

Вступил в силу приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Центрального райотдела полиции Новосибирска Александру Умерову, сообщила сегодня пресс-служба Новосибирского облсуда.

В августе 2025 года Александру Умерову дали 4,5 года условно и штраф 18 млн руб. за взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление и превышение полномочий (ст. 285 и ст. 286 УК РФ). Прокуратура оспорила приговор, требуя для бывшего полицейского 10 лет колонии и 170-миллионный штраф, но в этом ей отказали.

Александра Умерова задержали в декабре 2022 года сотрудники новосибирского ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России. В материалах следствия указывается, что борец с коррупцией покровительствовал теневому игорному бизнесу, получая взятки сразу от нескольких организаторов клубов «за непроведение проверок и неизъятие оборудования».

Взятками, следует из дела, полицейский делился с начальством и коллегами, общий размер подношений составил свыше 19 млн руб. В июле 2023 года Александр Умеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Илья Николаев