Коррупция победила борца с коррупцией

В Новосибирске в упрощенном порядке рассмотрели дело бывшего борца с коррупцией Александра Умерова. Полицейский, по версии следствия, «крышевал» теневой игорный бизнес, а взятками, общая сумма которых составила около 19 млн руб., делился с начальством и коллегами. Суд назначил экс-полицейскому четыре с половиной года условно. Столь мягкое наказание объясняется тем, что Александр Умеров заключил соглашение о сотрудничестве.

Процесс над бывшим майором полиции завершился условным сроком

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Процесс над бывшим майором полиции завершился условным сроком

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Завершился суд над бывшим начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Центрального райотдела полиции Новосибирска Александром Умеровым. 20 августа перед вынесением приговора экс-полицейский выступил с последним словом. Подсудимый заявил, что на протяжении всего следствия активно помогал правоохранительным органам. «Прошу, ваша честь, принять во внимание не только тот период моей работы в полиции, где мною были совершены противоправные действия, являющиеся предметом судебного разбирательства, а все 18 лет службы в органах, в течение которых я каждый год поощрялся за высокие показатели в работе как руководством МВД, так и руководством нашего города и области»,— сказал бывший борец с коррупцией.

Судья Наталья Латыпова признала Александра Умерова виновным в пяти эпизодах получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 285) и их превышении (ст. 286) и приговорила его к четырем с половиной годам условно с испытательным сроком в четыре года и штрафу в размере 18 млн руб. Кроме того, экс-полицейского лишили звания майора.

«Я считаю, что суд абсолютно верно установил роль и участие моего подзащитного как в момент совершения тех действий, в которых он обвинялся, так и после возбуждения уголовного дела, и с учетом этого назначил наказание, не связанное с реальным лишением свободы»,— сказал «Ъ-Сибирь» адвокат Евгений Старостенко. Отметим, что судебный процесс проходил по упрощенной процедуре (без исследования доказательств и их оценки), уложившись всего в шесть заседаний.

Майора полиции Умерова задержали в декабре 2022 года сотрудники новосибирского ФСБ и главного управления собственной безопасности МВД России, после чего по санкции суда водворили в СИЗО. В материалах следствия указывается, что борец с коррупцией покровительствовал теневому игорному бизнесу, получая взятки сразу от нескольких организаторов сетей игровых клубов «за непроведение проверок и неизъятие оборудования».

Одни из «подшефных» предпринимателей в начале становления бизнеса платили 170 тыс. руб. в месяц, по мере его роста взятка вырастала до 220 тыс. руб., а затем достигала 510 тыс. руб. Когда сеть разрослась до пяти игровых клубов, каждый из которых находился в бойком месте, ежемесячный платеж составлял уже 630 тыс. руб.

Взятками, следует из материалов расследования, майор щедро делился с начальством и коллегами, их общий размер составил свыше 19 млн руб. В июле 2023 года Александр Умеров заключил соглашение о сотрудничестве. Спустя несколько месяцев ему смягчили меру пресечения, выпустив из СИЗО. В сентябре того же года по делу, прозванному журналистами «Сибирским Лас-Вегасом», были задержаны экс-глава ОЭБиПК УМВД города Андрей Хомин, оставивший этот пост в марте 2023 года, заместитель начальника этого отдела Дмитрий Шило, руководитель ОЭБиПК по Заельцовскому району Максим Абрамов и экс-начальник ОЭБиПК по Ленинскому району Денис Фетисов.

Дело в отношении Александра Умерова выделили в отдельное производство. Другие фигуранты расследования находятся под судом.

Константин Воронов