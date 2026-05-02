«Фокус делаем на развитие курортного потенциала республики»

В Кабардино-Балкарии реализуется 18 крупных инвестпроектов на общую сумму более 195 млрд руб. Только по итогам прошлого года в основной капитал республики привлечено 83,2 млрд руб. с ростом 102,5% к предыдущему году. О прорывных проектах региона, а также о работе правительства по улучшению инвестклимата — в интервью рассказал глава КБР Казбек Коков.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков

— Какое количество инвестиционных проектов реализуется в Кабардино-Балкарии? На какую общую сумму?

— Мы считаем, что обеспечение улучшения инвестиционного климата и развитие инвестиционного потенциала является одной из приоритетных стратегических задач, стоящих перед всеми органами власти Кабардино-Балкарской Республики. В последние годы объем инвестиций в основной капитал республики растет. Так, по итогам 2025 года этот показатель составил 83,2 млрд руб., что на 2,5% выше, чем в 2024 году. В стадии практической реализации у нас находится 18 крупных инвестиционных проектов с общим объемом капитальных вложений порядка 195,2 млрд руб. В результате завершения этих инвестпроектов появится более 12 тыс. новых рабочих мест.

— Какие отрасли экономики Кабардино-Балкарии наиболее интересны для инвесторов? Какие существуют факторы, отпугивающие инвесторов?

— Интерес инвесторов сегодня направлен на такие отрасли экономики республики, как туризм, промышленность, агропромышленный комплекс, строительство (особенно жилищное) и информационные технологии. Однако ситуация в экономике, учитывая санкционный фон, не стоит на месте, и меры государственной поддержки, конечно, нуждаются в донастройке. Причем в комплексе с финансово-кредитными, налоговыми и иными инструментами.

Такая работа проводится и на федеральном, и на региональном уровне. Правительство республики в постоянном диалоге с инвесторами, обеспечивается административное сопровождение, инфраструктурная поддержка проектов. Это часть большой работы по созданию благоприятного инвестиционного и делового климата. Увеличение объема привлекаемых в экономику республики инвестиций продолжается, создавая в конечном итоге новые возможности для повышения уровня жизни населения.

— Расскажите о наиболее значимых инвестиционных проектах, реализуемых в республике. Какие инфраструктурные проекты реализуются в КБР?

— Наиболее значимыми проектами, позволяющими достичь положительной динамики увеличения инвестиций в экономику региона, являются шесть «прорывных». Это проекты развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус», возобновления добычи полезных ископаемых на Тырныаузском месторождении, строительства плодоовощного тепличного комплекса площадью 100 га в Чегеме, комплексной застройки жилых микрорайонов «Мэй» и «Восточный» и создания ИТ-парка в Нальчике, а также строительство Верхнебаксанской ГЭС.

Кроме того, в Нальчике сейчас идет строительство трех больших санаторно-гостиничных комплексов высокого уровня сервиса с общим объемом инвестиций порядка 4,2 млрд руб. — это еще 300 рабочих мест.

В рекреационных зонах реализуются и другие инвестиционные проекты. Параллельно ведем инфраструктурное развитие этих территорий, что, конечно, стимулирует инвестиционную активность. Как пример — строительство канализационного коллектора от Поляны Азау до селения Эльбрус, что важно и для жителей района, и для развития курорта.

Топ-6 инвестиционных проектов, реализуемых в Кабардино-Балкарской Республике Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» Инвестор — АО «Кавказ РФ»

Срок реализации — 2010–2030 годы

Объем инвестиций — 60,2 млрд руб

Количество новых рабочих мест — 2384 Возобновление добычи полезных ископаемых на Тырныаузском месторождении Инвестор — ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат»

Срок реализации — 2017–2030 годы

Объем инвестиций — 34 млрд руб

Количество новых рабочих мест — 30 Строительство плодоовощного тепличного комплекса площадью 100 га в Чегеме Инвестор — ООО «Чегем Агро»

Срок реализации — 2022–2028 годы

Объем инвестиций — 1 8,3 млрд руб.

Количество новых рабочих мест — 1226 Комплексная застройка жилых микрорайонов «Мэй» и «Восточный» Срок реализации — 2022–2030 годы

Объем инвестиций — 55,6 млрд руб. Создание ИТ-парка и парка креативных индустрий в Нальчике Инвестор — ООО «АйПиДром»

Срок реализации — 2022–2030 годы

Объем инвестиций — 497 млн руб.

Количество новых рабочих мест — 450 Строительство Верхнебаксанской ГЭС Инвестор — ПАО «Русгидро»

Срок реализации — 2024–2028 годы

Объем инвестиций — 7,16 млрд руб

Количество новых рабочих мест — 20

— Какие меры поддержки инвесторов существуют в КБР? Какие уникальные условия вы обеспечиваете потенциальным инвесторам?

— В республике инвестиционная деятельность поддерживается различными финансовыми и нефинансовыми механизмами. В том числе это предоставление льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль, субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и лизинговым платежам и другие. Кроме того, ведется работа по обеспечению реализации социально-экономически значимых инвестиционных проектов. В качестве особых, уникальных мер поддержки применяются предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов и соглашение о защите и поощрении капиталовложений, включающее в себя «стабилизационную оговорку».

Под стабилизационной оговоркой понимается предоставление инвестору гарантий того, что в случае неблагоприятного для него изменения законодательства (в том числе налогового) к нему эти изменения применяться не будут, а правоотношения, в которые он вступает в связи с произведенными инвестициями, будут регулироваться законодательством в редакции на момент их вложения. Тем самым интересы бизнеса остаются под защитой.

— Какое инвестиционное будущее вы прогнозируете Кабардино-Балкарской Республике?

— Инвестиционные прогнозы мы строим на том фундаменте, который целенаправленно закладывается с 2019 года до настоящего момента. Это крайне благоприятное время, когда в стране и, соответственно, в Кабардино-Балкарии интенсивно реализуются национальные проекты, федеральные и региональные программы. Всего на период до 2030 года планируем к реализации более 25 крупных инвестиционных проектов с суммарным объемом 257,7 млрд рублей. Конечно, фокус внимания при этом — на развитии туристической сферы, курортного потенциала республики.

— Как реализация инвестпроектов влияет на уровень жизни населения республики?

— Реализация инвестиционных проектов, безусловно, важна для социально-экономического развития республики. Государственные инвестиции в дорожно-транспортную, жилищно-коммунальную и социальную инфраструктуру в последние годы заметно изменили в лучшую сторону облик наших городов и сел, созданы комфортные условия для получения образования и оказания медицинской помощи, благоустраиваются общественные территории — сделано многое. Рост инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса в свою очередь сопровождается созданием новых рабочих мест, налоговыми отчислениями в региональный бюджет. Эти средства также используем для решения актуальных социальных вопросов, нацеленных на повышение уровня жизни жителей Кабардино-Балкарии.

Беседовал Дмитрий Михеенко