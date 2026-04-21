УФАС нашло скрытую рекламу в постах главы Георгиевского округа Андрея Зайцева

Ставропольское УФАС России выявило нарушения закона о рекламе в постах, опубликованных на официальной странице главы Георгиевского муниципального округа Андрея Зайцева в социальной сети «Одноклассники», сообщили в службе.

Поводом для проверки стало обращение местного жителя, который еще в ноябре 2025 года обратил внимание на публикации о встрече главы администрации с представителем предприятия, производящего яблочный сок, и сообщил о возможной скрытой рекламе в антимонопольный орган. В результате служба признала такие материалы рекламой и возбудила дело по административному правонарушению.

По данным УФАС края, на официальных страницах органа местного самоуправления и главы округа Андрея Зайцева размещались посты о встрече руководителя с представителем компаниипроизводителя яблочного сока. В тексте сообщалось, что глава обсуждал с производителем вопросы поставок продукции, а также подробно рассказывали, из каких сортов яблок делается сок, какие вкусы входят в линейку, есть ли «новинки» и в каких именно магазинах товар можно купить. В постах фигурировали прямые адреса торговых точек, что делает публикацию адресной и ориентированной на конкретных потребителей, а не на общий информационный фон.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что такая информация адресована неопределенному кругу лиц, формирует интерес к конкретному товару и способствует его продвижению на рынке. В результате сфера регулируется не правилами публичной информации, а требованиями Федерального закона №38ФЗ «О рекламе». В управлении подчеркнули, что в размещенных постах не было пометки «реклама», не было указания на рекламодателя и не были представлены сведения о компенсации за размещение материала. Вместе с тем в текстах содержалось косвенное одобрение: упоминалось, что продукт одобряется главой администрации Георгиевского округа Андреем Зайцевым, что усиливает восприятие записи как односторонней поддержки коммерческого бренда.

По итогам проверки Ставропольское УФАС возбудило административное дело по факту нарушения закона о рекламе. Ответственность за размещение поста несет не сам Андрей Зайцев, а должностное лицо администрации, в чьи обязанности входит информационное обеспечение муниципалитета. В прессслужбе управления отметили, что речь идет о нарушении пункта 2 части 5 статьи 5 и части 16 статьи 18.1 закона «О рекламе», где регулируются требования к пометке рекламы, указанию на рекламодателя и запрету на скрытую рекламу. В результате ведомство привлекло сотрудника администрации к административной ответственности.

Станислав Маслаков