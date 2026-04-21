Над Черным морем и несколькими регионами РФ сбили 97 БПЛА

Над акваторией Черного моря и несколькими регионами России суммарно ликвидировали 97 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 20 апреля до 07:00 21 апреля дежурными средствами ПВО. Беспилотники перехватили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина