В Туапсе продолжают осмотр поврежденных зданий после атак БПЛА

В Туапсе пять комиссионных групп по осмотру пострадавших зданий после атак БПЛА продолжают работу. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

После атак беспилотных летательных аппаратов, произошедших ночью 16 и 20 апреля, специалисты обследовали 64 помещения. Днем 20 апреля пленкой закрыли 111 выбитых окон — 80% от общего числа. По данным Сергея Бойко, мера временная.

Отмечается, что начальные классы СОШ №6 временно будут учиться в основном здании школы на улице Ленина. Изменения введены в целях безопасности.

«Люди, полностью утратившие жилье, размещены в гостиницах. Поручил проверить, что им необходимо, и обеспечить питанием»,— заявил глава района.

