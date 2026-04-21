Суд признал бывшего владельца «Мастер-Банка» Булочника банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Бориса Булочника, бывшего владельца и председателя правления «Мастер-Банка», и запустил процедуру реализации его имущества. Решение было принято 20 апреля по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Требования банка к своему бывшему руководителю в размере свыше 4,4 млрд руб. уже включены в реестр кредиторов, сообщила пресс-служба АСВ.

Борис Булочник

В январе прошлого года Булочник был признан виновным в масштабном хищении средств кредитной организации на аналогичную сумму — более 4,4 млрд рублей — и их последующей легализации. Суд заочно приговорил банкира к 10 годам лишения свободы. Финансовый скандал тянется с 2013 года, когда Центробанк отозвал у «Мастер-Банка» лицензию из-за его вовлеченности в проведение сомнительных операций.

В марте Измайловский суд Москвы изъял у «Международного центра Рерихов» картины и мемориальные предметы Николая Рериха, а также его сыновей — эти ценности в свое время подарил организации сам Булочник. Установлено, что картины были куплены на деньги вкладчиков, которые он получил преступным путем.

