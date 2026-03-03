Суд передал государству 272 работы Николая Рериха и его сыновей

Измайловский суд Москвы изъял у «Международного центра Рерихов» картины и мемориальные предметы Николая Рериха, а также его сыновей Святослава и Юрия. Всего в собственность государства перешли 272 предмета искусства. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Николай Рерих» в Государственной Третьяковской галерее

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Выставка «Николай Рерих» в Государственной Третьяковской галерее

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего Генпрокуратура просила конфисковать 127 картин и 145 мемориальных предметов. Прокуроры настаивали, что договоры дарения, по которым центру передали предметы искусства, недействительны. Ведомство отметило, что Святослав Рерих завещал имущество советскому Фонду Рерихов, а после его ликвидации активы должны были перейти государству.

Предметы искусства передал центру бывший председатель правления «Мастер-Банка» Борис Булочник. Он осужден на 10 лет за хищение 4 млрд руб. и отмывание средств, в том числе через покупку 48 картин Святослава Рериха. После его заочного приговора, суд признал, что Булочник приобрел девять картин для общественной организации «Международный центр Рерихов» на деньги вкладчиков, которые он получил преступным путем. Однако данные девять картин не фигурировали в иске прокуратуры.

В июне 2025 года Останкинский райсуд Москвы признал картины бесхозяйным имуществом и передал их государству. «Международный центр Рерихов» подал апелляцию, которую удовлетворил Мосгорсуд 16 февраля. 24 февраля прокуратура подала иск с просьбой повторно признать право государственной собственности на работы семьи Рерихов.

Никита Черненко