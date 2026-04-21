Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о сносе домов в Анапе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о нарушении прав жителей Анапского района Краснодарского края. Речь идет о ситуации со сносом жилых домов, возведенных на ранее приобретенных земельных участках, сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, поводом стало обращение граждан, опубликованное в социальных сетях. По их словам, участки в Анапе и прилегающих СНТ были приобретены на законных основаниях, дома построены и зарегистрированы. Однако в 2021 году после изменений в генеральный план земли перевели в категорию особо ценных сельхозугодий, что повлекло признание построек незаконными и их последующий снос по решениям судов.

Жители отмечают, что многочисленные обращения в различные инстанции якобы не дали результата. Виновные лица, по словам граждан, до настоящего времени не привлечены к ответственности.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Нихаеву ускорить ход расследования, а также представить доклад о проделанной работе по восстановлению прав граждан.

Никита Бесстужев