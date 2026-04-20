Заочно арестованы еще трое подозреваемых по делу о «бумажном НДС»

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца еще троих участников крупнейшей в России преступной схемы с «бумажным» НДС — бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. По их словам, обвиняемые скрылись за границей.

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, при которой компания покупает фиктивные документы (счета-фактуры) у «фирм-однодневок». Компания не платит за товары и услуги, при этом операция отражается в документах. За счет этого увеличивается «входящий» НДС. Итоговая сумма налогов к уплате снижается.

Мужчин обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму выше 45 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК). По данным следствия, фигуранты не платили налоги три финансовых года подряд при доле неуплаты более 20% либо свыше 135 млн руб. независимо от этой доли. Издание отмечает, что это — первый случай уголовного преследования предполагаемых клиентов сети «бумажного» НДС.

Схему выявили 15 марта при операции ФСБ, СКР, ФНС и полиции при участии Генпрокуратуры. По данным спецслужбы, из-за схемы «бумажного» НДС бюджет России недополучил свыше 1 трлн руб. налогов. Злоумышленникам удалось организовать более 4,8 тыс. транзитных организаций для обналичивания денег и вывода их в теневой оборот. 17 апреля суд арестовал еще троих фигурантов дела — Пацукова, Сапрыкина и Макарова. Они будут находиться под стражей до 14 июня.

