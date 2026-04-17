В Москве арестовали троих фигурантов дела об уходе от налогов на 1 трлн рублей

Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих фигурантов дела об организации площадки «бумажного НДС» — А.А. Макарова, Д.В. Пацукова, и Д.О. Сапрыкина. Это следует из данных картотеки суда. По версии следствия, из-за действий злоумышленников российский бюджет недополучил более 1 трлн руб.

Одному из фигурантов предъявили обвинение по статье о неправомерном обороте средств платежей, двум другим — о незаконном образовании юрлица. По данным ФСБ, преступная группа создала более 4,8 тыс. транзитных организаций для обналичивания денег и вывода их в теневой оборот. Их услугами пользовались около 40 тыс. компаний реального сектора.

Это вторая за неделю мошенническая схема ухода от налогов, выявленная в России. Первая действовала в 25 российских регионах. Ущерб за 2025 год оценивается более чем в 10 млрд руб.

