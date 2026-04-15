После раскрытия схемы ухода от налогов на 1 трлн руб. в Москве возбуждено дело

Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекли деятельность преступной группы, создавшей схему ухода от налогов для 40 тыс. компаний реального сектора. Задержаны подозреваемые в организации площадки «бумажного НДС», из-за которой бюджет РФ недополучил свыше 1 трлн руб. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК. Задержанные уже были ранее судимы по экономическим преступлениям.

По данным ведомства, злоумышленникам удалось организовать более 4,8 тыс. транзитных организаций для обналичивания денег и вывода их в теневой оборот. Во время расследования в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области прошло более 30 обысков по адресам подозреваемых, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских консалтинговых компаний, удостоверяющих центров.

За неделю в России выявили уже две мошеннические схемы ухода от налогов. По предварительным подсчетам, речь идет о махинациях более чем на 1-1,5 трлн руб. МВД, СКР и ФСБ совместно расследуют дела, сотрудничая с налоговыми органами.

Подробности — в материале «Ъ» «Пришли за НДС».