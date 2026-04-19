Орбан: в ЕС рассказали об условиях Украины для поставок по «Дружбе» с 20 апреля

В Евросоюзе рассказали о готовности Украины восстановить поставки российской нефти по «Дружбе», если Венгрия снимет вето на кредит Киеву на 90 млрд. Об этом в соцсети X рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан

«Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — нет денег»,— написал господин Орбан в соцсети Х. Он отметил, что «как только поставки нефти будут возобновлены», Будапешт больше не будет препятствовать одобрению кредита. По словам венгерского премьера, кредит не будет представлять для страны «никакой финансовой нагрузки», поскольку страна в нем не участвует.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» был остановлен 27 января. Украина заявила об ударе российского беспилотника по инфраструктуре нефтепровода. Виктор Орбан перед парламентскими выборами предполагал, что Украина восстановит работу «Дружбы» сразу после победы его партии. В итоге победила оппозиционная партия Петера Мадьяра. Будущий премьер Венгрии заявил, что ожидает запуска транзита к маю.