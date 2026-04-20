Крупнейшим банкам вернули доступ к проверке клиентских паспортов

20 апреля, после пяти дней вынужденного простоя, несколько системно значимых банков возобновили работу с сервисом проверки подлинности паспортов через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Об этом «Ъ» сообщил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. По словам источника на рынке, проверки вновь доступны Россельхозбанку и Транскапиталбанку. В профильных чатах также упоминаются ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МКБ, «Дом.РФ» и Вайлдберриз-банк.

«Система, к сожалению, заработала не у всех. К ней на сегодня подключены только крупнейшие (банки. — „Ъ“)», — подтвердил председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов.

По мнению директора Национального аттестационного центра Дмитрия Пойгина, доступ открывают лишь тем, кто отчитался перед МВД об аттестации своих информсистем. Господин Брюханов назвал отсутствие сертификации формальной причиной сбоя, заметив, что «о реальных причинах можно только догадываться». Отсутствие доступа к базе МВД осложнило выдачу онлайн-кредитов, поскольку банки обязаны сверять действительность паспортов клиентов. Полного восстановления сервиса во всей банковской системе эксперты ожидают не раньше конца апреля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Документы вернулись в оборот».