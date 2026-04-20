Документы вернулись в оборот

Ряд крупнейших банков восстановили возможность проверять паспорта граждан по базе МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это произошло спустя пять дней после потери такого доступа. По словам экспертов, доступ восстанавливают тем, кто отчитался перед МВД о выполнении предписанных требований по защите информации. Остальные банки вернут доступ в лучшем случае до конца месяца, оценивают участники рынка.

20 апреля, спустя пять дней вынужденного «простоя», крупные банки вновь получили доступ к сервису проверки подлинности паспортов через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Об этом заявил “Ъ” глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

В частности, по словам одного из собеседников “Ъ” на банковском рынке, вновь проверять паспорта через систему могут РСХБ и ТКБ. В профильных чатах специалисты по информационной безопасности также упоминали ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МКБ, дом «Дом.РФ», а также Вайлдберриз-банк.

Вместе с тем глава комитета по информбезопасности Ассоциации российских банков Андрей Федорец отмечает, что у средних и небольших банков СМЭВ до сих пор не работает. «Система, к сожалению, заработала не у всех банков. К ней на сегодня подключены только крупнейшие банки, что затрудняет проверку паспортов клиентов»,— подтверждает председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов.

Доступ восстанавливается у тех банков, которые отчитались перед МВД о выполнении предписанных требований по защите информации, в том числе о получении аттестата соответствия на информационные системы, взаимодействующие с ГИС МВД, полагает директор Национального аттестационного центра Дмитрий Пойгин. «Формальной причиной недоступности является отсутствие надлежащей сертификации подключений к системе, о реальных причинах можно только догадываться»,— отмечает господин Брюханов.

По закону о противодействии отмыванию кредитные организации до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента. Согласно положению ЦБ, документ, по которому проводится идентификация, должен быть действительным на дату проверки. Банки обращаются онлайн к базе данных МВД через СМЭВ, чтобы проверить, не находится ли паспорт клиента в числе украденных или недействительных. Недоступность сервисов осложнила работу банков с розницей, прежде всего по выдаче онлайн-кредитов.

До полного восстановления доступа еще далеко, считают специалисты. По словам Дмитрия Пойгина, вероятнее всего доступ будет восстановлен после того, как все банки отчитаются перед МВД о выполнении требований по информационной безопасности и получении аттестатов соответствия на свои информационные системы. «Реальный срок восстановления доступа у всей банковской системы — до конца апреля 2026 года»,— оценивает господин Брюханов.

В МВД не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева