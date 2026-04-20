Курорт с долгим послевкусием: ГК ТОЧНО создает новый центр энотуризма на Юге России

ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) начала высадку яблоневых деревьев и виноградной лозы на территории «Собер-Баш курорта».

Девелопер приступил к ключевому этапу амбициозного проекта — созданию собственной винодельни и сидрерии.

«Собер-Баш курорт» — один из самых амбициозных курортных проектов Краснодарского края — ГК ТОЧНО реализует в Северском районе, в 40 минутах от Краснодара.

На 208 гектарах появится целая экосистема: коттеджный посёлок, пятизвёздочный отель, термальный комплекс, спортивная инфраструктура и мощный энотуристический кластер с собственной винодельней и сидрерией.

«Собер-Баш» выходит за рамки классического курорта. Это проект, который одновременно формирует новый стандарт загородной жизни и задаёт направление для развития энотуризма в России. А для Краснодарского края это станет еще дополнительным драйвером роста»,— прокомментировала директор ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева.

Будущие жители курортного поселка, партнеры и сотрудники ГК ТОЧНО вместе высадили именные лозы «Саперави» и яблони «Лигол». Через несколько лет каждый участник мероприятия получит подарок –бутылку вина и сидра из первого урожая.

Виноградники закладывают в рамках создания собственной винодельни «Широта 45», которая станет одной из точек притяжения курорта. Название выбрано не случайно: это та самая «золотая параллель», на которой находятся известнейшие винодельни мира — Пьемонт в Италии и Бордо во Франции.

Инвестиции в это направление оправданы: спрос на энотуризм в России ежегодно растет примерно на 25%. При этом отрасли остро не хватает виноградников — дефицит по стране составляет около 95 тысяч гектаров. ТОЧНО восполняет этот пробел в уникальном лесном терруаре.

Под энотуристический кластер отвели 27 гектаров. На 10 из них высадят восемь сортов винограда: от классических Шардоне и Рислинга до редкого Примитиво.

«Через 4–5 лет, когда лозы окрепнут и дадут первый серьезный урожай, винодельня заработает на полную мощность. Планируем выпускать игристые, белые и красные вина, а также ограниченные партии розе — около 60 тысяч бутылок в год. При этом часть продукции станет настоящим эксклюзивом — его нельзя будет найти в обычных магазинах, а только попробовать и купить на территории винодельни. Это сделает поездку к нам еще более ценной и приятной для каждого гостя»,— рассказал Евгений Фельд, управляющий партнер проекта «Собер-Баш курорт».

В сидрерии планируют производить 8 видов напитка: разнообразные игристые и тихий сидр, который выдерживают в дубовой бочке.

На 17 га, помимо винодельни и сидрерии, появятся дегустационные залы, ресторан с панорамным видом, арт-кластер и вертолетная площадка. Проект также включает 6 авторских туристических маршрутов в окрестностях горы Собер-Баш, разработанные совместно с Русским географическим обществом.

