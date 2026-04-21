Полисы новых территорий

В первом квартале 2026 года число полисов ОСАГО, оформленных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, показало рост почти на 9% относительно первого квартала 2025 года. При этом общий объем премий снизился на 5%. Такая динамика связана с ростом доли коротких полисов, которые становятся востребованы все большим числом клиентов. Сегмент остается интересен страховым компаниям из-за более низкой, чем в целом по России, убыточности.

По итогам первого квартала 2026 года количество полисов ОСАГО, оформленных в новых субъектах РФ, выросло почти на 9%, до 217 тыс., следует из данных Национальной страховой информационной системы (НСИС). При этом объем собранных премий сократился на 5%, до 1,15 млрд руб. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в начале 2026 года 93% продаж ОСАГО приходилось на компании «Астро-Волга», «Двадцать первый век», «Гелиос» и «Югория». Вместе с тем на новых территориях также работают «Росгосстрах» и «ПСБ Страхование».

С января 2025 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях действуют законы об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в частности ОСАГО (см. “Ъ” от 23 декабря 2024 года). По итогам прошлого года количество проданных полисов достигло 718,6 тыс. штук, а объем премий — 3,8 млрд руб. В частности, на Херсонскую область пришлось 57,3 тыс. договоров, Запорожскую область — 102,4 тыс., ЛНР — 272,6 тыс., ДНР — 286,2 тыс.

Рост числа договоров ОСАГО в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года связан в основном с увеличением количества краткосрочных полисов, отмечают эксперты. Об этом свидетельствует и снижение средней цены полиса — с 6 тыс. до 5,2 тыс. руб. «Короткие полисы ОСАГО востребованы у водителей, которые совершают нерегулярные поездки и желают минимизировать расходы на страхование»,— отмечает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Ольга Басова. По оценке РСА, доля коротких полисов на новых территориях увеличилась с 0,4% до 2,5%. Однако эта величина значительно меньше, чем в целом по России, где, по данным НСИС, на короткие приходится более 38% всех полисов (см. также “Ъ” от 9 апреля).

Вместе с тем продажи ОСАГО на новых территориях довольно выгодны страховщикам, в первую очередь за счет низкой убыточности. В РСА отмечают, что убыточность значительно ниже, чем в целом по России. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, на новых территориях комбинированный коэффициент убыточности (то есть с учетом расходов на ведение дела и управленческих расходов) не превышает 80%, тогда как на основной территории превышает 100%. По его словам, это может быть связано со спецификой транспортного рынка и эффектом низкой базы. Также ОСАГО обеспечивает приток новых клиентов для кросс-продаж. При оформлении ОСАГО страховщики могут предлагать дополнительные виды добровольного страхования, которые расширяют защиту или покрывают иные риски, отмечает госпожа Басова. Это касается добровольного страхования автогражданской ответственности, которое расширяет лимиты возмещения по ОСАГО, а также страхования каско, которое защищает автомобиль от угона, повреждений в результате ДТП, стихийных бедствий и других рисков. Также, по словам эксперта, страховщики могут предлагать другие виды страховок — от несчастных случаев и болезней или страхование имущества.

В дальнейшем участники рынка ожидают, что сегмент ОСАГО на новых территориях дорастет до среднероссийских показателей. Из данных ЦБ следует, что по итогам 2025 года объем премий составил 330,3 млрд руб. По оценке профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, доля незастрахованных автомобилистов на новых территориях составляет около 10%. Впрочем, сдерживать рост могут мошеннические действия. Например, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях клиенты столкнулись с массовыми запросами в рамках ОСАГО на возмещение ущерба при ДТП, в котором они не участвовали. Это чревато ухудшением страховой истории, повышением стоимости полиса и сложностями с его приобретением (см. “Ъ” от 4 ноября 2025 года).

Юлия Пославская