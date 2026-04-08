Страховка живет одним днем

В первом квартале 2026 года количество проданных коротких полисов ОСАГО для такси достигло 5,9 млн, превысив в 7 раз показатель предшествующего года. Популярность таких страховых инструментов уверенно растет, в том числе после появления возможности приобретать полис на одни сутки. Вместе с тем охват такси еще далек от 100%, поэтому эксперты ожидают многократного роста сегмента уже в этом году.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2026 года количество полисов ОСАГО, приобретенных таксистами, выросло в 6 раз относительно аналогичного периода 2025 года и в 1,2 раза по сравнению с четвертым кварталом, превысив 6 млн, следует из данных Национальной страховой информационной системы (НСИС). Вместе с тем объем премий вырос всего в 1,5 раза, до 3,1 млрд руб.

Это объясняется значительным ростом популярности коротких полисов, которые оформляются на срок от одного дня до трех месяцев. Причем ультракороткие полисы (на 24 часа) стали доступны клиентам с апреля 2025 года. Продажи коротких полисов за год увеличились в 7 раз, до 5,9 млн, и на них пришлось 99% от общего количества договоров. При этом сборы в этом сегменте выросли в 5,2 раза, до 1,2 млрд руб., то есть заняли менее половины объема.

Рост продаж страховых полисов во многом связан с ужесточением регуляторных требований.

В связи с усилением контроля со стороны агрегаторов такси и ГИБДД вырос уровень охвата машин такси полисами ОСАГО, отмечает глава НСИС Николай Галушин. По словам директора по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрия Стрекалова, агрегаторы стали жестче контролировать наличие полисов у водителей, которых они подключают к своим сервисам. В частности, они не допускают к работе водителей без полиса, поясняют эксперты. Кроме того, агрегаторы активно используют маркетинговые инструменты, стимулируя водителей приобретать страховые продукты, отмечает заместитель директора департамента андеррайтинга корпоративного автострахования «Зетта Страхование» Дмитрий Усанов.

Однако охват страхованием этого сегмента еще далек от 100%. «Сейчас застраховано более 600 тыс. уникальных транспортных средств такси»,— отмечает Николай Галушин. Вместе с тем число автомобилей, используемых в такси, по данным Международного евразийского форума такси, на начало 2026 года составило 1,3 млн, увеличившись за прошлый год почти в 1,5 раза. При этом основная часть договоров ОСАГО оформляется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, то есть в регионах «с доминированием таксопарковой модели», указывают в службе заказа такси «Максим».

На структуру продаж полисов ОСАГО влияет экономика таксопарков и высокая стоимость годовых полисов страхования, превысившая в первом квартале 2026 года 21 тыс. руб. Краткосрочные полисы «позволяют снижать единовременную финансовую нагрузку, учитывать фактическую загрузку автомобиля и гибко управлять расходами», отмечают в службе заказа такси «Максим». Так, в среднем сутки страхования могут стоить 175 руб.

Вместе с тем страховщикам и агрегаторам также выгодно продавать короткие полисы.

Агрегаторы хотят быть уверенными в наличии полиса у каждого водителя, выходящего в рейс, оформляют его на своей платформе и имеют дополнительный мотив — комиссию, которая может превышать нормативные 10%, указывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Для страховщиков убыточность таких полисов ниже на 15–25% в сравнении с годовыми полисами в среднем ценовом сегменте автомобилей, указывают эксперты. «При регулярной работе самозанятого перевозчика, например 20 дней в месяц, в годовом выражении это 42 тыс. руб., что выше стоимости годового полиса для самозанятого»,— говорят в Общественном совете по развитию такси.

Таксопарки и страховщики ожидают дальнейшего роста продаж коротких полисов. При сохранении текущих условий (высокой стоимости страхования и необходимости гибко управлять затратами) таксопарки будут все чаще использовать краткосрочные продукты вместо годовых, говорят в службе заказа такси «Максим». Господин Галушин полагает, что в 2026 году их продажи составят около 20 млн, при этом объем премий достигнет 4 млрд руб.

Юлия Пославская, Дарья Андрианова